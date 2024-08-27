Зоран Лукич: США опять будут пить нашу кровь, не могу понять, почему молчит ФИБА

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказал мнение, что уровень мирового баскетбола выравнивается. При этом специалист отметил отрицательную роль Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Давайте отмотаем время на 15-20 лет назад. Сколько игроков не из США играло в НБА и сколько сейчас? Их количество увеличилось в разы. И это было видно по матчам. Оказалось, что даже американскую «Дрим-тим» можно пытаться обыграть. Раньше-то это было из области фантастики. Значит, мировой баскетбол развивается. А НБА на нём паразитирует. И не только НБА, их студенческая лига тоже.

Вот сейчас в американском студенческом баскетболе изыскали возможность платить молодым такие суммы, которые они никогда не получат даже в топовых европейских клубах. Это большая проблема. Сейчас опять США будут пить нашу кровь. Не могу понять, почему молчит Европа, мир, ФИБА. Всегда мы почему-то опаздываем в таких решениях», — приводит слова Лукича «Российская газета».

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