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Владимир Гомельский назвал двух лучших игроков по персональной опеке за всю историю НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу лучшего специалиста по персональной опеке за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Майкл Джордан и Хаким Оладжьювон», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».

Оладжьювон дважды становился чемпионом НБА, а также был признан MVP лиги в 1994 году.

Ранее Гомельский ответил на вопрос по поводу пяти лучших легионеров Национальной баскетбольной ассоциации всех времён.

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Как выглядит выставленный на продажу особняк Майкла Джордана: