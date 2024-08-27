Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не думаю, что мы увидим это снова». Дерозан отметил игрока удивившего его больше всех

«Не думаю, что мы увидим это снова». Дерозан отметил игрока удивившего его больше всех
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан заявил, что разыгрывающий Джеймс Харден времён «Хьюстон Рокетс» произвёл на него максимальное впечатление в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Коби Брайант — мой основной выбор среди величайших, но правда остаётся правдой. Но то, что делал Джеймс Харден [когда тот выступал за «Хьюстон Рокетс»], я не думаю, что мы когда-либо увидим это снова», — сказал Дерозан во время подкаста Club 520 Podcast.

Отметим, что по итогам сезона-2017/2018 Джеймс Харден, ныне защитник «Лос-Анджелес Клипперс», был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата. На данный момент Хардену 35 лет. Джеймс является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА.

Взгляд в прошлое:
Матч, в котором Коби воздержался от бросков. Изящная стратегия Брайанта на пути к титулу
Матч, в котором Коби воздержался от бросков. Изящная стратегия Брайанта на пути к титулу

Предматчевая подготовка Джеймса Хардена:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android