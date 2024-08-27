«Не думаю, что мы увидим это снова». Дерозан отметил игрока удивившего его больше всех

Новоиспечённый лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан заявил, что разыгрывающий Джеймс Харден времён «Хьюстон Рокетс» произвёл на него максимальное впечатление в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Коби Брайант — мой основной выбор среди величайших, но правда остаётся правдой. Но то, что делал Джеймс Харден [когда тот выступал за «Хьюстон Рокетс»], я не думаю, что мы когда-либо увидим это снова», — сказал Дерозан во время подкаста Club 520 Podcast.
Отметим, что по итогам сезона-2017/2018 Джеймс Харден, ныне защитник «Лос-Анджелес Клипперс», был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата. На данный момент Хардену 35 лет. Джеймс является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА.
Предматчевая подготовка Джеймса Хардена: