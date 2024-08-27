Гарнетт: не уверен, что кому-то из этого поколения удалось бы играть так, как 20 лет назад

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт отреагировал на заявление защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса о том, что в 1990-х только Майкл Джордан был единственным, кто тогда обладал навыками.

«Если быть честным, я не уверен, что кому-то из нынешнего поколения удалось бы играть так, как 20 лет назад. Если быть совсем откровенным, и это для Анта [Энтони Эдвардса], для всех в нашей лиге — Тейтума, всех вас, — давайте я скажу вам кое-что. 20 лет назад, например, вы бы не смогли сделать даже степбэк с тремя шагами.

Вы понимаете, о чём я? В те времена была высокая эффективность, и игра была очень физической. Лиге пришлось измениться, чтобы движение стало более плавным и чтобы количество очков росло, вот почему мы сейчас наблюдаем за высокоскоростной игрой», — заявил Гарнетт в рамках подкаста ALL THE SMOKE.

Как выглядит выставленный на продажу особняк Майкла Джордана: