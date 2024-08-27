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2-кратный чемпион НБА объяснил, почему Бронни Джеймс заслуживает внимания

2-кратный чемпион НБА объяснил, почему Бронни Джеймс заслуживает внимания
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги в составе «Хьюстон Рокетс» Кенни Смит высказался по поводу атакующего защитника и новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе.

«Я считаю, что как 55-й выбор на драфте он заслуживает внимания. Когда тебя выбирают во втором раунде, это означает, что команды ожидают твоего развития и прогресса. Он был одним из участников McDonald's All-American (ежегодный матч в США среди лучших школьников. — Прим. «Чемпионата») и считался одним из лучших защитников на первом курсе — именно этого от него и ждут.

Его товарищ по команде по университету, Исайя Кольер, был выбран в первом раунде, хотя его сезон в NCAA тоже не был выдающимся. Мы надеемся на его прогресс, как и на прогресс Бронни», — приводит слова Смита RG.

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Предсезонная тренировка Бронни Джеймса:

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