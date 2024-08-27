Владислав Емченко: Ведищев всегда был за то, чтобы мы не отдавали всё американским игрокам

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался о президенте краснодарского клуба Андрее Ведищеве, который во время межсезонья Единой лиги ВТБ стал главным тренером команды.

«Думаю, мы встретимся, поговорим и он ещё раз озвучит свои ожидания. Он всегда говорил мне стараться больше. В конце прошлого сезона мы поговорили, он видит меня как одного из лидеров команды, потому что я разыгрывающий, который управляет игроками.

Он всегда был за то, чтобы я брал на себя ответственность, чтобы мы не отдавали всё американским игрокам и они всё решали, а мы нет», — сказал Емченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с защитником «Локомотива» и сборной России Владиславом Емченко на «Чемпионате».