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Чемпион НБА: я никогда не побеждал в плей-офф Леброна, но однажды мы вели в счёте 30 очков

Чемпион НБА: я никогда не побеждал в плей-офф Леброна, но однажды мы вели в счёте 30 очков
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг вспомнил одну из серий плей-офф против ныне лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я никогда не побеждал в плей-офф против него. Однажды мы вели в счёте 30 очков. Клянусь богом, я подумал, что наконец-то обыграл этого парня. Он шёл на перерыв и говорил: «У нас всё под контролем, у нас всё под контролем, ребята, держите голову выше». Я подумал, что всё кончено», — рассказал Тиг во время подкаста Club 520 Podcast.

Отметим, что Джеймс сыграл против Тига во время плей-офф 2015 года, когда в рамках финала Восточной конференции между собой встретились «Кливленд Кавальерс» и «Атланта Хоукс» (4-0). Через год команда Леброна с аналогичным счётом вновь обыграла «Атланту» во втором раунде.

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