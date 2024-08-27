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«Какой-то миф». Джарен Джексон описал первые впечатления после того, как увидел Дончича

«Какой-то миф». Джарен Джексон описал первые впечатления после того, как увидел Дончича
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Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» вспомнил драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2018 года, где он был выбран под четвёртым номером, а словенский разыгрывающий Лука Дончич – под третьим.

«Когда он сел в драфт-автобус.… Ощущения, будто впервые видишь парня, о котором все говорят. Это как какой-то миф. Всё остальное было просто безумием. Он выглядел так, будто играет в лиге уже около 100 лет», — сказал Джексон в ThreeFourTwo Podcasts.

В прошлом сезоне НБА Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у него было следующая статистика в среднем за игру: 28,9 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

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