Российский тренер заключил контракт с китайским клубом

Российский тренер Василий Прокофьев начал работать в команде из Китая «Синьцзян Флаинг Тайгерс». Как признался Прокофьев, он крайне мотивирован и рад присоединиться к этому клубу.

«Рад присоединиться к такому клубу. Прилетел уже на следующий день после подписания контракта. Команда из Синьцзяна традиционно сильная, один раз выигрывала чемпионат, всегда была известна своими местными игроками. Когда знаешь это, мотивация помогать ребятам и команде в целом увеличивается в разы», — приводит слова Прокофьева телеграм-канал «Перехват».

«Флаинг Тайгерс» — финалисты последнего розыгрыша чемпионата Китая. До этого клубу два подряд сезона не удавалось пробиваться в плей-офф (один раз по спортивной причине, другой — по административной).

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