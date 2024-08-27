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Тренеры, скауты и менеджеры предсказали лучшего игрока НБА через пять лет

Тренеры, скауты и менеджеры предсказали лучшего игрока НБА через пять лет
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма является лидером в прогнозе ESPN на звание лучшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) через пять лет. Участие в опросе принимали 18 тренеров, скаутов и менеджеров клубов НБА.

Ближайшим соперником Вембаньямы в гонке за звание лучшего игрока лиги через пять лет является канадец Шей Гилджес-Александер, представляющий клуб «Оклахома-Сити Тандер».

Топ-5 претендентов на звание лучшего игрока НБА через пять лет:

1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») – 12 голосов.
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») – 2.
3. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 2.
4. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») – 1.
5. Никола Йокич («Денвер Наггетс») – 1.

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