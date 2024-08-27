«Он — элита». Игрок НБА дал оценку баскетболисту из США, который тренировался со сборной

Атакующий защитник и новичок «Филадельфии Сиксерс» Джаред МакКейн поделился мнением о Купере Флэгге, который в предстоящем сезоне будет выступать за университет Дьюк в студенческой лиге NCAA.

«Я наблюдал за ним. Он — элита. У меня не было никаких ожиданий, но он усердно работает. Больше всего выделяется его желание играть. Неважно, в атаке или в защите, он играет жёстко и с усердием», — сказал МакКейн в подкасте напарника по команде Пола Джорджа.

Отметим, что большинство мок-драфтов выделяет Купера как лучшего игрока драфт-класса 2025 года. В декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, игрок может претендовать на то, чтобы выставить свою кандидатуру на участие в драфте 2025 года.