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Емченко поделился, кто из сборной России произвёл на него впечатление на Кубке Дружбы

Емченко поделился, кто из сборной России произвёл на него впечатление на Кубке Дружбы
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко отметил игрока сборной России, который произвёл на него наибольшее впечатление во время недавнего международного турнира «Кубок Дружбы — 2024». В турнире также участвовали команды из Венесуэлы и Колумбии, а также клуб Единой лиги ВТБ «Парма».

«Удивил Саша Чадов, особенно в первой игре, он реализовал важные броски. В общем, большинство из нас показало стабильную игру. Конечно, хотелось бы дать шанс молодым игрокам, у нас много ребят 17-19 лет. Но я понимаю тренера, у него уже есть доверие к более опытным игрокам.

Когда такие матчи важные, где каждое владение на счету, как с «Пармой» или третья [игра] с Венесуэлой, ему тяжело давать молодым ребятам время. Поэтому кого-то одного выделять не буду. Рад, что все матчи выиграли», — сказал Емченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с защитником «Локомотива» и сборной России Владиславом Емченко на «Чемпионате».
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