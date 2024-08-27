Факундо Кампаццо раскрыл, какой совет ему дал Грин относительно игры против Карри в защите

Разыгрывающий мадридского «Реал» Факундо Кампаццо высказался об опыте игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также вспомнил, как опекал Стефена Карри и Трея Янга.

«Мне приходилось защищаться против Стефена Карри и Трея Янга, а в первом ряду сидели все эти рэперы. Они говорили ему: «Атакуй, он не может против тебя защититься! Смотри, смотри, он не умеет защищаться!» А я думал: «Пожалуйста, только не атакуй через меня!» И то же самое было, когда уже я играл в защите против Карри. Дрэймонд Грин подходил ко мне и говорил: «Как бы ты его ни опекал, он наберёт через тебя 30 очков, так что попроси своего тренера заменить тебя», — сказал Кампаццо на канале Clank! в YouTube.

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