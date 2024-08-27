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«Зачем ты так с нами поступил?» Бывшая суперзвезда НБА раскритиковал менеджмент «Лейкерс»

«Зачем ты так с нами поступил?» Бывшая суперзвезда НБА раскритиковал менеджмент «Лейкерс»
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38-летний американский баскетболист Дуайт Ховард раскритиковал генерального менеджера «Лос-Анджелес Лейкерс» Роба Пелинку за то, что он развалил чемпионский состав команды.

«После того как мы победили, они начали менять состав. Я скажу вам, кто это был — Роб Пелинка. Боже, зачем ты так с нами поступил, мужик? Роб…. Я всё ещё люблю тебя, но, чёрт побери, мужик. У нас был такой состав. Даже если бы мы начали проигрывать, мы могли бы отыграться. Мы были бы намного здоровее в следующем году», — приводит слова Ховарда HoopsHype.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Ховард в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА. В последний раз Ховард играл в НБА в сезоне-2021/2022. Тогда он принял участие в 60 матчах за клуб из Лос-Анджелеса, набирая в среднем 6,2 очка и делая 5,9 подбора за 16,2 минуты игрового времени за матч.

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