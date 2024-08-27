Риз стала автором уникального достижения WNBA, которое покорялось лишь двум игрокам в НБА

22-летняя американская баскетболистка Энджел Риз, выступающая за клуб «Чикаго Скай» из женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), стала лишь третьим игроком, кому удавалось на протяжении последних пяти лет записать на свой счёт три игры подряд с 20 и более подборами.

Ранее подобное удавалось лишь Клинту Капеле («Хьюстон Рокетс») и Андре Драммонду («Детройт Пистонс»). Оба игрока набрали 20 и более подборов в 2019 году. Отметим, что ранее никому в женской НБА не удавалось провести три подряд игры с 20 и более подборами.

Напомним, американская баскетболистка стала первой в истории WNBA, которой удалось за первые 25 матчей профессиональной карьеры собрать как минимум 300 подборов. Отметим, что на минувшем драфте женской НБА форвард «Чикаго Скай» была выбрана под общим седьмым номером. Первой на драфте 2024 года выбрали Кейтлин Кларк.