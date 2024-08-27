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Антон Понкрашов оценил вероятность введения четырёхочкового броска в Евролиге

Антон Понкрашов оценил вероятность введения четырёхочкового броска в Евролиге
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Чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Антон Понкрашов выразил сомнение, что четырёхочковый бросок будет введён в Евролиге или европейских соревнованиях.

«Я провёл несколько матчей с интересными интеграциями. Это был опыт в медиалиге, где данк считался на три очка. Ещё играл в турнире, где очки можно удваивать. Всё это делается для того, чтобы добавить интереса. Насколько это реально интегрировать в Евролигу или европейские соревнования… Мне кажется, что нереально», — приводит слова Понкрашова «Матч ТВ».

Напомним, ранее Филиппинская баскетбольная ассоциация (PBA) ввела четырёхочковый бросок. Его можно забросить в Кубке управляющих (один из трёх основных турниров PBA). Четырёхочковая линия располагается на отметке 27 футов (8,23 м).

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