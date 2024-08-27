Бывший игрок НБА сравнил Ирвинга и Карри с Брайантом и Джорданом

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ник Янг сравнил Кайри Ирвинга и Стефена Карри с легендарными игроками прошлого — Коби Брайантом и Майклом Джорданом.

«Кайри Ирвинг в баскетболе — как Коби Брайант, а Стефен Карри — как Майкл Джордан, люди просто боятся сказать, что первый лучше», — заявил Янг в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Даллас Маверикс» с Ирвингом в составе вышел в финал НБА, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 1-4. В свою очередь, Карри вместе со сборной США по баскетболу завоевал золото на Олимпийских играх в Париже.

Отметим, что Джордан является шестикратным чемпионом НБА, Брайант — пятикратным, Карри — четырёхкратным, а Ирвинг всего лишь один раз побеждал в финале НБА — в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс».