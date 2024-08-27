Nike представила кроссовки в честь Коби Брайанта

Американская компания Nike представила совершенно новую линейку моделей, посвящённую легендарному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту. Пара обуви будет называться Nike Kobe 8 Protro Lakers Home.

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

«В отличие от насыщенного рисунка, характерного для оригинальной модели Kobe 8, цветовая гамма Lakers Home делает выбор в пользу простоты, подчёркивая изящный силуэт кроссовок и традиционные цвета «Лейкерс». Такой подход отдаёт дань уважения традициям Коби на паркете и предлагает фанатам и любителям кроссовок свежий взгляд на любимую модель», – говорится в заявлении Nike.

Обувь поступит в продажу 6 сентября 2024 года по розничной цене в $ 180. Пару можно будет приобрести в любом фирменном магазине Nike и в тех, с кем сотрудничает американская компания.