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Купер Флэгг показал невероятную выносливость на тренировке

Купер Флэгг показал невероятную выносливость на тренировке
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17-летний форвард Дьюка (NCAA) Купер Флэгг, который является главным претендентом на первый выбор на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, показал невероятную выносливость на тренировке в колледже.

Купер Флэгг показал невероятную выносливость на тренировке:

«Бип-тест (челночный бег между двумя линиями на расстоянии 20 метров за определённое время. — Прим. «Чемпионата») — это физически сложное испытание на выносливость. Время между сигналами сокращается по мере прохождения упражнения. Участники должны бегать туда и обратно, успевая до сигнала (3/4 площадки).

Цель — выполнить как можно больше повторений. Купер стал лучшим в команде! Было приятно видеть, как его товарищи по команде поддерживали его, когда он оставался последним на ногах. Купер изо всех сил старается завершить последнее повторение, падая на землю от усталости», — говорится в видео с тренировки Дьюка.

Мнение игрока НБА о Флэгге:
«Он — элита». Игрок НБА дал оценку баскетболисту из США, который тренировался со сборной
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