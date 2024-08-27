23-летний игрок «Денвера» отказался уступить нулевой номер Расселлу Уэстбруку

23-летний атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кристиан Браун не захотел уступать нулевой номер новичку команды Расселлу Уэстбруку. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Харрисон Уинд.

Сообщается, что Уэстбрук будет выступать под четвёртым номером, который он получил от форварда Хантера Тайсона. Тот, в свою очередь, будет выступать под пятым номером.

Напомним, Уэстбрук присоединился к «Денверу» в нынешнее межсезонье. В минувшем сезоне НБА Расселл выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».

В 68 матчах регулярного чемпионата Расселл в среднем набирал 11,1 очка, совершал пять подборов и отдавал 4,5 передачи. В плей-офф у него были следующие показатели в среднем за встречу: 6,3 очка, 4,2 подбора и 1,7 передачи.

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