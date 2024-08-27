Андрей Ведищев оценил уровень Единой лиги после отстранения команд от участия в еврокубках

Президент и главный тренер «Локомотива Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ после отстранения российских клубов от участия в еврокубках. Эта мера была принята в конце марта 2022 года на фоне событий вокруг Украины.

«Насколько сейчас сложно без еврокубковых турниров? Конечно, для развития важно иметь опыт соревнований с другими школами баскетбола, важно выступать на турнирах, где соревнуются лучшие клубы.

При этом за последние годы уровень Единой лиги ВТБ стал высоким. И по накалу, и по конкуренции, и по непредсказуемости результата», — приводит слова Ведищева «Матч ТВ».

Ранее о Ведищеве высказался защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко.

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