Не так давно Филиппинская баскетбольная ассоциация (PBA) ввела четырёхочковый бросок. Его можно забросить в Кубке управляющих (один из трёх основных турниров PBA). Четырёхочковая линия располагается на отметке 27 футов (8,23 м).

Кроме Филиппинской баскетбольной ассоциации, такой бросок официально не применяется больше нигде в баскетболе 5х5. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – как вы оцениваете идею добавления четырёхочковых бросков в баскетбол?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Отметим, что в НБА трёхочоковый бросок можно забросить с дистанции в 23,75 фута (7,24 м) от корзины, а в матчах под эгидой ФИБА — с 22,15 фута (6,75 м). Ранее вероятность введения четырёхочкового броска в Евролиге оценил Антон Понкрашов.

Мнение Понкрашова: Антон Понкрашов оценил вероятность введения четырёхочкового броска в Евролиге

На Филиппинах забросили первый 4-х очковый в истории баскетбола: