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«Барселона» подключила к тренировкам 12-летнего игрока ростом 212 см

«Барселона» подключила к тренировкам 12-летнего игрока ростом 212 см
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12-летний баскетболист Мохамед Дабоне будет тренироваться с основой «Барселоны» перед поездкой каталонской команды на предсезонный турнир в Китай. Об этом информирует Sport.es.

Мохамед является уроженцем Буркина-Фасо. Сообщается, что в настоящий момент его рост составляет 212 см. Баскетболист уже играл за команду каталонцев U18. «Барселона» отправится в Китай 29 августа.

«Барселона» в прошлом сезоне Евролиги дошла до стадии четвертьфинала, где в пяти матчах серии уступила греческому «Олимпиакосу» (2-3).

Ранее сообщалось, что Мусса Манель, 13-летний сенегальский центровой ростом 210 см, покинул мадридский «Реал», чтобы присоединиться к «Барселоне».

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