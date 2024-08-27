Владимир Гомельский ответил, почему Йокич не забрал Аврамовича в «Денвер»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу влияния лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича внутри команды.

«Йокич не имеет влияния в «Денвере»? Так бы забрал Аврамовича в Денвер, их связка была лучшая», — поинтересовался пользователь официального сайта Гомельского у специалиста.

«О каком влиянии вы спрашиваете? Было бы странно, если бы игрок, даже лидер команды, мог бы решать вопрос комплектования. «Денвер» вслед за «Оклахомой» и «Миннесотой» будет в числе лидеров Западной конференции», — ответил Владимир.

Напомним, Алекса перешёл в ЦСКА в конце июля. Игрок принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок армейцев стал бронзовым призёром соревнований. В матче за третье место сербы победили национальную команду Германии.

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