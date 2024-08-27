Анферни Хардуэй назвал лучшую стартовую пятёрку всех времён

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) четырёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Анферни Хардуэй ответил на вопрос по поводу лучшей стартовой пятёрки НБА всех времён.

«Могу ли я выбрать себя? Я бы выбрал себя, Шакила О'Нила, Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Коби Брайанта», — сказал Хардуэй в интервью GQ Sports.

Хардуэй за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации выступал за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит».

Ранее член Зала славы баскетбола Айзея Томас высказал мнение, что легендарные баскетболисты Тони Кукоч и Скотти Пиппен могли завоевать трофей без Джордана.

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