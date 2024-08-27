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Анферни Хардуэй назвал лучшую стартовую пятёрку всех времён

Анферни Хардуэй назвал лучшую стартовую пятёрку всех времён
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) четырёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Анферни Хардуэй ответил на вопрос по поводу лучшей стартовой пятёрки НБА всех времён.

«Могу ли я выбрать себя? Я бы выбрал себя, Шакила О'Нила, Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Коби Брайанта», — сказал Хардуэй в интервью GQ Sports.

Хардуэй за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации выступал за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит».

Ранее член Зала славы баскетбола Айзея Томас высказал мнение, что легендарные баскетболисты Тони Кукоч и Скотти Пиппен могли завоевать трофей без Джордана.

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