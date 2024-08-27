Шон Ливингстон назвал самую скромную суперзвезду НБА

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Шон Ливингстон высказался о разыгрывающем Стефене Карри, отметив его скромность.

«Стеф действительно хороший парень. Он самая скромная суперзвезда, с которой я когда-либо пересекался. Да, у него есть инстинкт убийцы, но он тихий и славный парень. С ним приятно общаться. Он вырос в хорошей семье. Он просто позволяет вам чувствовать себя комфортно, находясь рядом с ним на площадке. Стеф позволяет другим оставаться самими собой. Он хочет, чтобы ты был самим собой. Он никогда не цеплялся к парням. Никогда ни на кого не кричал. Это не в его стиле», — сказал Ливингстон на канале Knuckleheads Podcast в YouTube.

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