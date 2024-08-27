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Чемпион НБА указал на качество, в котором Майкла Джордана переоценивают

Чемпион НБА указал на качество, в котором Майкла Джордана переоценивают
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2004 года в составе «Детройт Пистонс» Рашид Уолллес поделился своим мнением о навыках легендарного баскетболиста Майкла Джордана в обороне.

«Майк не был отличным защитником. Конечно, нам всем нравится Джордан, но сейчас речь о том, как он играл на площадке. Я видел, как этому парню часто надирали задницу, и Майк часто не мог угнаться за А́йзеей Райдером-младшим или Джо Думарсом. Не поймите меня неправильно, не хочу сказать, что Джордан не пытался играть в обороне, но его защита в то время была не на высоком уровне. Я даже не смог бы включить его в команду лучших оборонительных игроков из 10 или 11 человек», — сказал Уоллес в интервью на YouTube-канале Sheed & Tyler.

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