Игрок «Партизана» Бруно Кабокло надеется подписать контракт с одним из клубов НБА

Центровой сборной Бразилии и сербского «Партизана» Бруно Кабокло надеется подписать контракт с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом заявил его агент Дэниел Хазан.

«Бруно тренируется с игроками «Голден Стэйт» до четверга, намереваясь получить контракт. И он верит, что у него всё получится. В то же время он ведёт переговоры с «Хапоэлем» из Тель-Авива. Мы добиваемся прогресса в сделке с Офером Яннаи (владельцем клуба. — Прим. «Чемпионата»). Это вариант на столе, определённо», — приводит слова Хазана портал Eurohoops.

Напомним, в минувшем сезоне Бруно принял участие в 28 матчах, которые состоялись в рамках Евролиги. В среднем за игру Кабокло набирал 7,8 очка, делал 3,8 подбора, отдавал 0,4 передачи и совершал 0,8 блок-шота.

Вскоре Бруно принял участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе сборной Бразилии. В среднем за четыре матча на Олимпиаде Кабокло набирал 17,3 очка и делал 7,0 подбора.