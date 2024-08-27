Новичок ЦСКА Алекса Аврамович провёл первую тренировку с армейцами

29-летний атакующий защитник ЦСКА и национальной команды Сербии Алекса Аврамович провёл первую тренировку с армейцами.

Фото: Пресс-служба ЦСКА

Фото: Пресс-служба ЦСКА

Фото: Пресс-служба ЦСКА

Фото: Пресс-служба ЦСКА

Фото: Пресс-служба ЦСКА

Фото: Пресс-служба ЦСКА

Аврамович подписал с клубом двухлетний контракт. Соглашение вступит в силу после того, как сербский игрок пройдёт медицинское обследование в Москве. На данный момент Аврамович готовится выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже в составе сборной Сербии. К ЦСКА Алекса присоединится после Олимпиады.

В минувшем сезоне Евролиги Алекса Аврамович в среднем за игру набирал 10,8 очка, делал 1,8 подбора, а также отдавал 1,8 передачи. За «Партизан» Алекса выступал с 2021 года. До этого он играл за испанские «Эстудиантес» и «Уникаху».

Ранее Владимир Гомельский ответил, почему Йокич не забрал Аврамовича в «Денвер».