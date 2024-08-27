Стример Росс ответил, смог бы Youtube-канал Леброна превзойти Роналду по подписчикам

Популярный американский стример Адин Росс высказал мнение, что если бы лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс создал Youtube-канал, то набрал бы подписчиков быстрее, чем португальский футболист Криштиану Роналду.

«Если бы Леброн Джеймс создал Youtube-канал, то он набрал бы 50 млн подписчиков за три дня», — сказал Росс во время прямого эфира.

Ранее собственный канал Криштиану Роналду в YouTube стал самым быстрым за всю историю платформы по количеству затраченного времени для набора первого миллиона подписчиков. По информации ESPN, для мирового рекорда каналу Роналду потребовалось 90 минут. А за два часа с момента анонса на него подписались свыше 2 млн человек.

В настоящий момент на Youtube-канал Криштиану Роналду подписаны 49 млн человек.