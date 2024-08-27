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Дерозан рассказал, что был осторожен во время игры против Вембаньямы

Дерозан рассказал, что был осторожен во время игры против Вембаньямы
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Новоиспечённый лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан рассказал о своих ощущениях во время игры против французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«В этом году мы пересекались во время матчей. Я был на одной стороне площадки, а он — на другой. Я остановился, чтобы передохнуть, и отдал передачу назад. А Виктор всё ещё был на противоположной стороне площадки. У меня было понимание, что у него достаточно и скорости, и ловкости, чтобы отразить все мои броски», — приводит слова Дерозана портал The Sports Rush.

Напомним, в минувшем сезоне Вембаньяма принял участие в 71 матче. В среднем за встречу французский игрок набирал 21,4 очка, делал 10,6 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 3,6 блок-шота и 1,2 перехвата.

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