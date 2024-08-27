«Все говорили лучшие слова о клубе». Алекса Аврамович объяснил, почему перешёл в ЦСКА

29-летний атакующий защитник Алекса Аврамович рассказал, почему принял решение заключить контракт с московским клубом ЦСКА.

«Мне хотелось поехать на Олимпиаду, обладая клубным контрактом. Чтобы мысли были свободны от этих забот. Понятно, что у меня были предложения из Евролиги, но ЦСКА… Когда бы я ни говорил с моими друзьями, игравшими в ЦСКА — Милутиновым, Давидовацем, Теодосичем, Тарлачем, спортивным директором нашей федерации, даже с тренером Пешичем, который в ЦСКА не работал, — все говорили лучшие слова о клубе, о том, как в нём замечательно относятся к игрокам, какой потрясающий город Москва. Это стало главной причиной, которая повлияла на моё решение. Мне очень хотелось приехать. Я счастлив оказаться здесь, пожить в Москве. Это очень необычный город, в котором столько всего можно увидеть. Прежде всего, я православный, и это тоже важный момент», — приводит слова Аврамовича «Матч ТВ».

Напомним, Алекса перешёл в ЦСКА в конце июля. Игрок принимал участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Вместе со сборной Сербии новичок армейцев стал бронзовым призёром соревнований. В матче за третье место сербы победили национальную команду Германии.