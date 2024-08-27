О'Нил: Родман мог поехать в клуб, воняя как пёс, и тусоваться с самой красивой девушкой

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился забавным наблюдением за легендарным игроком «Чикаго Буллз» Деннисом Родманом.

«Родман опаздывал на тренировку на 40 минут и просто ел курицу с рисом, не обращая внимания на происходящее. А потом мог выйти на площадку, сделать 25 подборов, в этой же одежде поехать в клуб, воняя как уличный пёс, и тусоваться с самой красивой девушкой, которую я когда-либо видел в своей жизни. От него воняло просто ужасно. Никогда больше не видел ничего подобного», — приводит слова О'Нила портал Clutch Points.

Ранее О'Нил объяснил, почему ему безразличны успехи сборной США по баскетболу на ОИ-2024.