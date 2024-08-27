Кармело Энтони рассказал, что мог вернуться в «Нью-Йорк Никс» в 2022 году

Экс-баскетболист НБА и трёхкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони рассказал, что был близок к тому, чтобы вернуться в «Нью-Йорк Никс» в 2022 году, но затем решил этого не делать из-за неопределённости.

«У них было место в составе. Мы сели и по-настоящему поговорили. Но я сказал: «Нет. Я не могу». Я не могу не знать, когда буду играть, а когда нет. И я предпочёл не проходить через это. Я хотел уйти изящно», — сказал Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn.

За время карьеры в НБА Кармело Энтони выступал за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Денвер Наггетс» и «Нью-Йорк Никс». Он является 10-кратным участником Матча всех звёзд НБА (2007, 2008, 2010—2017) и трёхкратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2008, 2012, 2016). Энтони завершил карьеру в мае 2023 года.