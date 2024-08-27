Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс присоединился к китайской команде по баскетболу 3х3 «Wuxi WenLv». Об этом сообщила пресс-служба ФИБА (Международной баскетбольной ассоциации) по баскетболу 3х3.

Демаркус будет выступать в составе команды в рамках мирового туре ФИБА 3х3 до конца сезона. Финал турнира пройдёт 22-24 ноября 2024 года в Гонконге, Китай.

Напомним, Казинсу 34 года. Он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе национальной команды США. С весны 2023 года Казинс выступает за пределами США. Сначала он отправился в команду из Пуэрто-Рико, а затем перешёл в клуб с Тайваня. В последний раз Демаркус был подписан командой НБА в сезоне-2021/2022, когда играл в «Денвер Наггетс».

В январе 2023-го центровой проходил просмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс», но калифорнийский клуб отказался подписывать игрока.