Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В сборной будут другие люди». Касаткин объяснил логику вызова в национальную команду

«В сборной будут другие люди». Касаткин объяснил логику вызова в национальную команду
Комментарии

Атакующий защитник Даниил Касаткин высказался о сборе национальной команды России и привёл обстоятельства, при которых в сборную будут вызываться другие игроки.

«Сейчас собираться в сборной в большей степени важно именно для каких-то связей вне паркета. Понятно, что, если будет какой-то большой чемпионат, там будут собираться, возможно, другие люди.

Но самое главное, чтобы мы здесь все вместе проводили время, общались, налаживали какие-то общекомандные связи и на площадке, и вне её.

Чтобы потом, когда придёт время, мы не были незнакомы друг с другом и уже были какие-то связи», — сказал Касаткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью Даниила Касаткина на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Мы стали жертвой ожиданий». Почему московский клуб выбирает своих, а не легионеров?
Эксклюзив
«Мы стали жертвой ожиданий». Почему московский клуб выбирает своих, а не легионеров?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android