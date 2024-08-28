«В сборной будут другие люди». Касаткин объяснил логику вызова в национальную команду

Атакующий защитник Даниил Касаткин высказался о сборе национальной команды России и привёл обстоятельства, при которых в сборную будут вызываться другие игроки.

«Сейчас собираться в сборной в большей степени важно именно для каких-то связей вне паркета. Понятно, что, если будет какой-то большой чемпионат, там будут собираться, возможно, другие люди.

Но самое главное, чтобы мы здесь все вместе проводили время, общались, налаживали какие-то общекомандные связи и на площадке, и вне её.

Чтобы потом, когда придёт время, мы не были незнакомы друг с другом и уже были какие-то связи», — сказал Касаткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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