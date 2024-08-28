Касаткин: если бы в МБА-МАИ были легионеры, то мы бы были обычным клубом

Атакующий защитник Даниил Касаткин поделился мнением о позиции МБА-МАИ по легионерам. Московский клуб не подписывает иностранных баскетболистов.

«Если бы в команде были легионеры, тогда мы бы были не МБА, а просто обычным клубом, у которого есть человек, который в концовке забирает мяч и решает исходы. Вся суть МБА держится на том, чтобы в концовке этот мяч забирал кто-то из российских игроков. В баскетбол, да и во всём профессиональном спорте, всё заточено на результат, поэтому в других клубах понятно, что очень часто решают именитые легионеры.

Но из-за этого бывает проблема в том, что у нас в России нет людей, способных решать какие-то ситуации на международном уровне, условно, в Евролиге, на чемпионатах Европы, мира и так далее. И я не говорю, что у нас сейчас есть такие люди, но то, чем занимается наш клуб, — это как раз создание и предоставление возможности таким человеком стать. Я считаю это отличной идеей, и я очень рад быть частью этого», — сказал Касаткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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