Игор Кокошков: Йокич должен был быть 4-кратным MVP. Возможно, станет им в следующем сезоне

Игор Кокошков, являющийся ассистентом главного тренера «Атланты Хоукс» Куина Снайдера, высказался в адрес лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Никола ещё не закончил карьеру и должен был быть четырёхкратным MVP, но не стал. Возможно, станет им в следующем сезоне. Именно его универсальность является наиболее полезной особенностью. Что будет делать Йокич в ближайшие 13 лет? Это будет впечатляющая карьера, после которой мы сможем сказать, что он может войти в число величайших игроков всех времён.

Нет лучших представителей Сербии, чем Новак Джокович и Никола Йокич. Спросите любого человека в Нью-Йорке. Все знают, кто такой Йокич, и все знают, кто такой Джокович. Не уверен насчёт всех остальных», — приводит слова Игора портал Eurohoops.