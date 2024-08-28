Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс: на площадке Бронни должен называть меня GOAT или Брон, а не папа

Леброн Джеймс: на площадке Бронни должен называть меня GOAT или Брон, а не папа
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пошутил над тем, как его сын Бронни, с которым они будут играть вместе, должен будет называть его во время игр.

«Бронни не может называть меня папой на площадке. Он должен обращаться ко мне два или три раза либо Брон, либо GOAT (распространённая на Западе форма сокращения фразы «величайший в истории». — Прим. «Чемпионата»), если хочет (улыбается). Бронни не может бегать по площадке и кричать: «Пап, я открыт», — сказал Леброн в интервью на YouTube-канале The Shop.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.

Материалы по теме
Двукратный чемпион НБА объяснил, почему Бронни Джеймс заслуживает внимания
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android