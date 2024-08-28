Леброн Джеймс: на площадке Бронни должен называть меня GOAT или Брон, а не папа

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пошутил над тем, как его сын Бронни, с которым они будут играть вместе, должен будет называть его во время игр.

«Бронни не может называть меня папой на площадке. Он должен обращаться ко мне два или три раза либо Брон, либо GOAT (распространённая на Западе форма сокращения фразы «величайший в истории». — Прим. «Чемпионата»), если хочет (улыбается). Бронни не может бегать по площадке и кричать: «Пап, я открыт», — сказал Леброн в интервью на YouTube-канале The Shop.

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После чего атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.