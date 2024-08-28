Расселл Уэстбрук опроверг слухи, что Кристиан Браун отказался уступить ему нулевой номер

Новичок «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук опроверг новость о том, что атакующий защитник «Денвер Наггетс» Кристиан Браун не захотел уступать ему нулевой номер.

«Браун и я никогда не обсуждали, чтобы он уступил мне нулевой номер. Я не хотел ни спрашивать об этом, ни просить. Потому что решил отметить изменение в своей жизни новым игровым номером. Ажиотаж вокргу нового сезона уже начался. К сожалению, я знаю, что это означает разоблачение многих ложных историй», — написал Уэстбрук в посте на своей странице в социальной сети.

Ранее инсайдер Харрисон Уинд рассказал, что Кристиан Браун не захотел уступить нулевой номер Расселлу Уэстбруку. Сообщается, что Уэстбрук будет выступать под четвёртым номером, который он получил от форварда Хантера Тайсона.

Напомним, Уэстбрук присоединился к «Денверу» в нынешнее межсезонье. В минувшем сезоне НБА Расселл выступал за «Лос-Анджелес Клипперс».