«Были тяжёлые моменты». Касаткин — о непростых ситуациях, с которыми столкнулась МБА-МАИ

Атакующий защитник Даниил Касаткин рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда МБА-МАИ в первые два сезона в Единой лиги ВТБ.

«Считаю, что, возможно, мы стали жертвой каких-то завышенных ожиданий на второй сезон из-за того, что здорово стартовали. Мы максималисты, но, если смотреть глобально, учитывая то, с какими ожиданиями на нас смотрели все остальные, когда мы заходили в лигу, скажем так, со скепсисом, мне кажется, только позитивно можно оценить эти два сезона. Даже несмотря на то, что были тяжёлые моменты по ходу предыдущего года.

Был в том сезоне отрезок, когда мы много проигрывали, проигрывали в концовках, проигрывали те игры, которые должны были забирать. Когда нам казалось, что мы неплохо проводим всю игру, а именно в концовках у нас что-то не получалось. В период серии из пяти-шести поражений было довольно сложно, потому что было давление и внутри, и извне.

Но всегда у нас была поддержка от тренеров, от штаба, от руководства. Никогда не было такого, что нам говорили что-то, от чего бы у нас опустились руки. Поэтому, наверное, отрезок в середине предыдущего сезона был самый тяжёлый для нас», — сказал Касаткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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