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«Очень сильный коллектив». Касаткин назвал главного фаворита сезона в Единой лиге

«Очень сильный коллектив». Касаткин назвал главного фаворита сезона в Единой лиге
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Атакующий защитник МБА-МАИ Даниил Касаткин ответил на вопрос о главном фаворите Единой лиги ВТБ перед стартом сезона. Новый сезон Единой лиги стартует 21 сентября. В матче-открытии ЦСКА примет на своём паркете УНИКС.

«По-моему, это ЦСКА, очевидно. Они выиграли, сохранили весь костяк и добавили Алексу Аврамовича. Очень сильный коллектив. Понятно, что есть и «Зенит», и УНИКС, и «Локомотив». «Уралмаш» — тоже очень амбициозный клуб.

Но для меня, наверное, из них всех выделяется ЦСКА, потому что это чемпион, который сохранил всех лидеров и ещё добавил игрока, который сейчас на Олимпиаде играл очень серьёзную роль», — сказал Касаткин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью Даниила Касаткина на «Чемпионате».
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