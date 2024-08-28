Новицки: Лука Дончич — один из лучших баскетболистов в мире

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки высказался о звёздном разыгрывающем техасского клуба Луке Дончиче.

«Я думаю, «Даллас» сделал некоторые отличные улучшения вокруг него [Луки Дончича]. Он, очевидно, один из лучших игроков в лиге и в мире, и теперь мы строим команду, которая поможет ему добиться успеха», — приводит слова Новицки Eurohoops.

Отметим, что словенскому баскетболисту Дончичу на данный момент 25 лет. Защитник был выбран на драфте НБА 2018 года под общим третьим номером. В минувшем розыгрыше плей-офф «Даллас» Дончича выступал в финале, где проиграл «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.

Забавный момент с Йокичем и Дончичем во время тайм-аута: