Демар Дерозан: я говорил это много раз: «Леброн Джеймс был просто непобедим»

Новоиспечённый лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Демар Дерозан высказался о противостоянии с ныне лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в период своей профессиональной карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я говорил это много раз: «Этот парень был просто непобедим». Да, это было именно так. Это просто… Это просто… Чёрт, другого варианта не было», — заявил Дерозан во время подкаста Club 520 Podcast.

Джеймс и Дерозан встречались на площадке 43 раза в рамках регулярного сезона, и Леброн одержал победу в 31 случае. Однако если брать в расчёт плей-офф, то картина меняется: Леброн выиграл 12 матчей, а Демар — всего два. Джеймс — четырёхкратный чемпион НБА.

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