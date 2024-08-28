Олимпийская чемпионка приблизилась к редкому достижению баскетболисток, игравших в России

Сегодня, 28 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Даллас Уингз» принимал «Лас-Вегас Эйсес». Игра завершилась со счётом 93:90 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард «Лас-Вегаса» Эйжа Уилсон провела на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 22 с игры, 10 из 13 — штрафные), сделав шесть подборов, три блок-шота и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» баскетболистки по итогам встречи составил «0».

Таким образом, эта игра стала для Уилсон третьей в карьере, когда она набрала не менее 40 очков в истории WNBA. Примечательно, что лишь Дайана Таурази и Брианна Стюарт имеют больше таких матчей — по четыре каждая.

Стоит отметить, что обе баскетболистки играли в России: Таурази представляла московские «Динамо» и «Спартак», а также екатеринбургский УГМК, тогда как Брианна выступала за курское «Динамо» и УГМК. Уилсон, Таурази и Стюарт завоевали золотые медали на последней Олимпиаде в составе сборной США.