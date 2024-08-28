«Я пытаюсь повторить его движения». Карлос Алькарас выбрал примером суперзвезду НБА

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о звёздном разыгрывающем и лидере «Голден Стэйт Уорриорз», а также олимпийском чемпионе в составе сборной США по баскетболу Стефене Карри.

«Я видел вживую, как Стефен Карри играет на баскетбольной площадке. Я пытаюсь повторить его движения, но это действительно сложно. Думаю, мы оба стремимся к одному и тому же — сделать игру более захватывающей и эмоциональной», — рассказал Алькарас во время эфира на ESPN.

Отметим, что ранее Алькарас успешно стартовал на US Open — 2024, обыграв в матче первого круга 186-ю ракетку мира из Австралии Ли Ту. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. Следующим соперником Карлоса в Нью-Йорке станет 74-я ракетка мира 28-летний представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп.