Кузма рассказал о влиянии Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса на него в «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Вашингтона Уизардс» Кайл Кузма оценил свой период в «Лос-Анджелес Лейкерс». В частности, Кузма рассказал об опыте совместного выступления с таким суперзвёздами, как лёгкий форвард Леброн Джеймс и тяжёлый форвард Энтони Дэвис.

«Всё, что нужно, чтобы стать профессионалом: как мотивировать людей, как работать, как вести бизнес. Так много всего.

И я считаю, что это был один из самых важных периодов моей жизни, когда я отошёл назад, наблюдал и учился. И я думаю, что всё, чему я научился тогда, я применяю сейчас и пытаюсь передать этот опыт другим», — приводит слова Кузмы североамериканская журналистка Николь Ганглани в социальной сети.

Леброн Джеймс посетил концерт известной певицы Адель: