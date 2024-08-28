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Сотрудники БК «Динамо» Владивосток спасли жизнь девочки во время полёта в Китае

Сотрудники БК «Динамо» Владивосток спасли жизнь девочки во время полёта в Китае
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28 августа во время перелёта из Пекина в Чунцин (КНР) врач и массажист баскетбольного клуба «Динамо» Владивосток, выступающего в Суперлиге, спасли маленькую девочку на борту самолёта.

«Во время рейса в Чунцин девочка посреди салона внезапно потеряла сознание и упала, начала задыхаться. Рядом с ней оказались наш массажист Виталий Морозов и врач Игорь Измайлов. Они провели несколько манипуляций, и девочка пришла в себя. Оставшуюся часть пути она летела с кислородным баллоном», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря БК «Динамо» Владивосток.

Отметим, что команда клуба летела в китайский Чунцин на игры международного турнира, где будут проходить игры с командами «Чжэцзян Голден Буллз» (Китай) и «Вриедноснице Осиек» (Хорватия).

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