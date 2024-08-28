Экс-чемпион НБА ответил, где Леброн Джеймс завершит карьеру

Известный аналитик шоу Inside the NBA и экс-чемпион НБА Кенни Смит поделился мнением о команде, в которой завершит карьеру лёгкий форвард Леброн Джеймс. Как считает Смит, Джеймс останется в своём нынешнем клубе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я думаю, он закончит карьеру в «Лейкерс». Это лишь моё личное мнение, я не разговаривал ни с ним, ни с кем-либо ещё, кто владеет ситуацией», — приводит слова Смита издание RG.

Напомним, Леброн был признан самым ценным игроком (MVP) по итогам баскетбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, в финале соревнований победив национальную команду Франции со счётом 98:87.

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