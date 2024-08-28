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Удастся ли МБА-МАИ попасть в плей-офф следующего сезона Единой лиги?

Удастся ли МБА-МАИ попасть в плей-офф следующего сезона Единой лиги?
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Предстоящий сезон для московского клуба МБА-МАИ станет третьим в Единой лиге ВТБ. В позапрошлом розыгрыше чемпионата команда вышла в плей-офф, где на стадии 1/4 финала проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга» (1-3 в серии).

В минувшем сезоне Единой лиги МБА-МАИ не смогла пробиться в плей-офф, уступив «Самаре» на стадии плей-ин (77:85). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, оценив перспективы московской команды в следующем сезоне Единой лиги.

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Отметим, что внутренняя политика МБА-МАИ сводится к тому, что в команде выступают только россияне. Команда не приглашает в состав легионеров, несмотря на то что некоторые эксперты время от времени предлагают клубу отступить от выбранной стратегии.

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